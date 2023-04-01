Набрав чинності закон Туреччини про ратифікацію протоколу щодо членства Фінляндії в НАТО

Закон Туреччини про ратифікацію протоколу щодо членства Фінляндії в НАТО набирає чинності з дня публікації в офіційному віснику уряду Туреччини Resmi Gazete.

У Resmi Gazete 1 квітня оприлюднено текст закону про ратифікацію протоколу щодо вступу Фінляндії до НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідно до закону, затверджується підписаний у Брюсселі протокол від 5 липня 2022 року "Про приєднання Фінляндської Республіки до Північноатлантичного договору".

Процес затвердження протоколу всіма 30 членами Північноатлантичного альянсу завершено. Після завершення формальних процедур Фінляндія офіційно стане 31-м членом НАТО, уточнює Анадолу.

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