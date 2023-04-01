В Україні необхідно розмінувати близько 470 тисяч гектарів сільгоспземель, - ДСНС

Саперам доведеться розмінувати близько 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території дев’яти областей України.

Про це сказав начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За його словами, торік у Київській, Сумській, Чернігівській області саперам вдалося розмінувати загальну площу близько 50 тисяч гектарів, що дозволило провести осінню польову кампанію зі збору урожаю, і посівну.

"У цьому році ми продовжуємо роботу з розмінування сільгоспугідь. Розуміючи, що потрібно розмінувати величезні площі, ми розробили план гуманітарного розмінування сільгоспугідь. Цим планом визначено близько 470 тисяч гектарів, які нам потрібно розмінувати на території 9 областей", - сказав Рева.

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За його словами, негайному розмінуванню підлягають близько 174 тисяч гектарів із цих 470 тисяч.