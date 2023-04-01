У Єврокомісії спростували, що фон дер Ляєн претендує на пост генсека НАТО

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не претендує на посаду наступного генерального секретаря Організації північноатлантичного договору (НАТО).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Повідомлення британського таблоїда The Sun є "необґрунтованими спекуляціями", сказав речник Єврокомісії у відповідь на запит агенції dpa.

Формального подання заявки на пост генсека НАТО не передбачено, немає й офіційного відбіркового комітету. Дипломати ведуть переговори від імені своїх урядів на закритих зустрічах, доки не буде досягнуто консенсусу. Формального голосування не проводиться. Потім глави держав та урядів Альянсу, як правило, оголошують ім'я нового генерального секретаря на зустрічі на найвищому рівні. Наступний саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися у Вільнюсі 11-12 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн може стати генсеком НАТО після Столтенберга, - The Sun

Нагадаємо, The Sun із посиланням на неназване дипломатичне джерело у п'ятницю, 31 березня, повідомив, що фон дер Ляєн претендує на посаду наступного генерального секретаря НАТО. За даними видання, очолити Альянс їй запропонувала низка держав НАТО у жовтні 2022 року.

При цьому The Sun із посиланням на британські джерела написав, що Великобританія, швидше за все, заблокує кандидатуру фон дер Ляєн через її незадовільний, на думку Лондона, досвід роботи на посаді міністерки оборони Німеччини.

Про те, що Урсула фон дер Ляєн може претендувати на пост генсека НАТО, раніше писала й італійська газета La Repubblica.

Термін її повноважень як голови Єврокомісії спливає влітку 2024 року.

Також читайте: Фон дер Ляєн у річницю трагедії в Бучі: Страти були частиною плану Кремля зі знищення українців

Єнс Столтенберг є генсеком НАТО з 2014 року. В інтерв'ю CNN у лютому він підтвердив, що має намір залишити пост восени 2023 року.