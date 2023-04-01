США не змогли отримати доступ до затриманого в Росії журналіста WSJ Гершковича, - Кірбі
Представники США звинувачення Росії в шпигунстві проти журналіста назвали "смішними" і "абсолютно безглуздими", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми не змогли отримати консульський доступ, ніхто з нашого посольства не зміг зустрітися з ним. Звичайно, ми продовжуємо над цим працювати, доки не зможемо отримати консульський доступ, щоб самостійно переконатися, як у нього справи", - сказав CNN Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США.
Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".
Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.
Видання The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити їхнього журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США рішуче засуджують арешт журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у Росії.