Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про назрілу реформу Радбезу ООН, яка покликана не допустити головування в Раді Росії.

"Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН. Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – п’ятимісячного хлопчика, його звали Данило. З Авдіївки, на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія...", - сказав він у відеозверненні в неділю, передає Цензор.НЕТ.

"І при цьому Росія головує в Радбезі ООН. Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій...", - зазначив Зеленський.

За його словами, "немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

"Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", - заявив президент.

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