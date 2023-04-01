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Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій, - Зеленський

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Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про назрілу реформу Радбезу ООН, яка покликана не допустити головування в Раді Росії.

"Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН. Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – п’ятимісячного хлопчика, його звали Данило. З Авдіївки, на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія...", - сказав він у відеозверненні в неділю, передає Цензор.НЕТ.

"І при цьому Росія головує в Радбезі ООН. Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій...", - зазначив Зеленський.

За його словами, "немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

"Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія почала головувати у Радбезі ООН

Топ коментарі

  • Dima30
    Так робіть висновки ...не витрачайте марно час та ресурси на гнилу організацію ,зосередьтеся на тому, де ми можемо досягти потрібного результату для перемоги України!
  • Візор Гук
    Ше один балабол слідом за Кулибою дочекався першого квітня. А раніше де були?
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Война в Украине либо станет отправной точкой в радикальной перестройке всех международных

    институтов , регулирующих взаимоотношения между странами и осуществляющих контроль за

    соблюдением этих отношений, либо поставит точку в существовании человечества, третьего

    варианта не дано, по старому мир жить уже не сможет, даже если бы и захотел.
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