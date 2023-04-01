Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський районний суд у Києві обрав запобіжний захід митрополиту Павлу у вигляді домашнього арешту на 60 діб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написала спілка православних журналістів.

У повідомленні зазначається: "Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід митрополиту Павлу (Лебедю) у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета за адресою: Бориспільський район, село Воронки.

Клопотання прокуратури про заборону запису публічних відео з публікацією суд відхилив.

Також суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту Павла – про відвідування богослужінь у Києво-Печерській Лаврі.

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Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули і суд відбувся сьогодні ввечері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополиту Павлу обирають запобіжний захід. Прокуратура просить домашній арешт, - ЗМІ

















