Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написала спілка православних журналістів.
У повідомленні зазначається: "Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід митрополиту Павлу (Лебедю) у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета за адресою: Бориспільський район, село Воронки.
Клопотання прокуратури про заборону запису публічних відео з публікацією суд відхилив.
Також суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту Павла – про відвідування богослужінь у Києво-Печерській Лаврі.
Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.
Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули і суд відбувся сьогодні ввечері.