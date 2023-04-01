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Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Шевченківський районний суд у Києві обрав запобіжний захід митрополиту Павлу у вигляді домашнього арешту на 60 діб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написала спілка православних журналістів.

У повідомленні зазначається: "Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід митрополиту Павлу (Лебедю) у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета за адресою: Бориспільський район, село Воронки.

Клопотання прокуратури про заборону запису публічних відео з публікацією суд відхилив.

Також суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту Павла – про відвідування богослужінь у Києво-Печерській Лаврі.

Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 01

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули і суд відбувся сьогодні ввечері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополиту Павлу обирають запобіжний захід. Прокуратура просить домашній арешт, - ЗМІ

Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 02
Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 03
Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 04
Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 05
Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 06
Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 07
Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 08
Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 09
Суд обрав запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) у вигляді домашнього арешту на 60 діб 10

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Топ коментарі

  • krot_lub
    Тому що тоді він не зможе втекти.
  • CrossFirenko
  • tolik ber
    Чого не під вартою до вироку суду?(((
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