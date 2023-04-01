Росіяни готуються примусово мобілізувати чоловіків на окупованих територіях України, - правозахисники

Першого квітня в Росії починається весняний призов. Під нього підпадають близько 150 тисяч чоловіків, яких офіційно набиратимуть і в окупованому Криму.

Втім, за даними правозахисників, росіяни активно готують до призову всі наразі окуповані території України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

Серед іншого, з 55 до 60 років збільшено граничний вік для так званих добровольців. "Місцеві жителі побоюються, бо вони розуміють, що такого слова, як "добровільно", там не існує", - уточнив український правозахисник Павло Лисянський. Також активно продовжується примусова паспортизація.

"Кордон окупованої території з регіонами РФ, з областями, переважно це Ростовська область, посилено контроль. Фактично чоловіків призовного віку, починаючи із 17 років, не випускають за межі окупованих територій. Нині у всі установи - університети, профтехучилища, технікуми - дано вказівку підготувати списки придатних до армії, до військової служби чоловіків від 16 років", - повідомив Лисянський. Він нагадав, що у РФ у 16 років видають прописне, в якому вказується готовність до стройової служби.

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Аналогічні дії проведено й на підприємствах.

У Херсонській та Запорізькій областях окупанти оголосили про створення "ополчення" добровольців для їхнього захисту.

У місцях позбавлення волі окупанти всіма способами починають тиснути на ув'язнених, щоб ті взяли до рук зброю і пішли до штурмових передових загонів, які, по суті, можна назвати гарматним м'ясом.

Лисянський нагадав, що на "добровольців" не поширюються соціальні гарантії, які є у російських військовослужбовців.

За його словами, офіційний російський призов на окупованих територіях можливий після "виборів" у вересні 2023 року.

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"Нині людський ресурс на окупованих територіях розглядається тільки як добровольчий і ще якийсь, він використовуватиметься, щоб забезпечити дії російської окупаційної армії, тобто фактично це будуть примусово мобілізовані чоловіки, яких відправлять уперед на мінні поля, на штурмові позиції, щоб померло якнайменше російських військових окупаційних військ", - вказав Лисянський. Правозахисник підкреслив, що вони передають звіти про порушення на окупованих територіях зокрема до Міжнародного кримінального суду.