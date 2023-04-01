Офіс президента закликав країни Радбезу ООН бойкотувати засідання під головуванням Росії

Країни-члени Ради безпеки ООН мають бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою Росії. Держава-терорист, яка порушує статут, має бути позбавлена присутності в ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна таку заяву в ефірі телемарафону зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Це не просто жарт. Це певні юридичні дії. Це не жарт, це злам глобальної системи як такої... Ми говоримо сьогодні про країну, яка порушує статтю 4 статуту ООН, ключову статтю, базову. Не може держава-член ООН починати війну без мандату ООН", - сказав Подоляк.

Радник зазначив, що Росія порушує статут, і щонайменше має бути позбавлена присутності в ООН.

"Тому, мені здається, що країни-члени Радбезу мають говорити не про жарт, а бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ, тобто не приходити на ці засідання... Це єдиний механізм, щоб поставити крапку в цьому нонсенсі", - наголосив Подоляк.

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