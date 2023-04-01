Лукашенко чомусь вважає, що Білорусь має захищатися "до останнього", а українці - погодитися віддати свої землі. Де логіка? - посол України Кизим

У Олександра Лукашенка - "президента", який захопив владу в Білорусі, - досі не розуміють суті дій Росії проти України.

Таку думку висловив у фейсбуці посол України у Білорусі Ігор Кизим, передає Цензор.НЕТ.

Він не почув у посланні Лукашенка до білоруського народу і парламенту від 31 березня жодних раціональних пояснень, навіщо Білорусь вв’язалася у війну проти України на боці РФ.

"Що ж такого зробила Україна та її народ білорусам і керівництву Білорусі, яке чомусь вирішило, що знає, "як краще" для українців і підтримало РФ? Саме білорусам і суверенній білоруській державі. Адже російський інтерес, який вже не один рік захищає білоруське керівництво, тут очевидний", - зауважив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кремлі пообіцяли "обговорити" пропозицію Лукашенка про негайне перемир’я

Він заперечив, що Україна буцімто почала недружні кроки, запровадивши санкції, бо це "відповідь за сприяння вторгненню російських військ і завдання по території України ракетно-бомбових ударів з території Білорусі".

Кизим вказав, що товарообіг між Україною і Білоруссю зростав, поки Путін не вирішив відкрито напасти на Україну, залучивши РБ. До того ж тепер Білорусь втратила можливість претендувати на роль посередника і бути майданчиком для перемовин, що було одним із сильних "козирів" Лукашенка до 24 лютого 2022 року.

Посол наголошує на відсутності логіки в промові Лукашенка: "Знову озвучено, що Білорусь не збирається ні на кого нападати, але якщо хтось хоч ногою ступить на її територію, то "відповідь буде страшна" і, очевидно, що разом (за підтримки) з Росією. Питання: чому Білорусь вважає за правильне захищати свою землю "до останнього" у разі агресії проти неї, а українці мають погодитися віддати свої землі російським завойовникам (це одна з умов Кремля припинити війну) та відмовитися від підтримки своїх партнерів у відбитті російської агресії. Адже у посланні як закид прозвучали слова про те, що Україна у 2014 році віддала "зеленим чоловічкам" Крим без жодного пострілу. Де, як кажуть, логіка".

Він підкреслив, що українці хочуть миру сильніше за всіх інших. "Але ми, на відміну від російських загарбників, звільняємо свої тимчасово окуповані території. Ми знаємо, за що ми воюємо і як перемогти у цій війні. Звідси і мотивація наших військових. А для росіян це - захоплення чужих територій, знищення там всього українського, знущання і вбивства цивільних, мародерство та інші злочини, співставні зі злочинами нацистів під час Другої світової війни. І тут дивує небажання білоруського військово-політичного керівництва навіть через рік після початку так званої "СВО" побачити цю очевидну істину і зрозуміти, кого воно підтримує", - наголосив посол.

Також читайте: Польща готується до "вторгнення на територію Білорусі", - Лукашенко

Він додав, що план мирного врегулювання вже існує і це "формула миру", яку Київ презентував ще восени 2022 року.

Нагадаємо, 31 березня диктатор Білорусі Олександр Лукашенко під час послання до Національних зборів запропонував Україні і Росії зупинити бойові дії та оголосити "перемир’я".

Також він повідомив про можливість розміщення російської стратегічної ядерної зброї на території Білорусі.