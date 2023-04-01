Цей тиждень дав низку позитивних новин для захисту України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вдячний міжнародним партнерам за ухвалені цього тижня рішення, спрямовані на допомогу Україні в оборонній і фінансовій сферах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.

"Загалом тиждень дав низку позитивних новин для України, для нашого захисту й для захисту нормального життя всіх вільних націй", - зазначив глава держави.

Зокрема, він подякував Німеччині за нові кроки в оборонній підтримці, Хорватії - за черговий пакет військової допомоги, Північній Македонії - за рішення щодо гелікоптерів, Словаччині і Словенії.

Зеленський вдячний Канаді за фінансову підтримку - кошти вже надійшли в державний бюджет України.

Він також подякував МВФ за нову програму для України: "Програму затверджено. Обсяг – понад 15 мільярдів. Це допоможе нам берегти соціальну стабільність".

Крім того, Президент подякував Франції за незмінну підтримку.

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