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Окупанти створили фейкові суди, щоб депортувати нелояльних українців у віддалені райони РФ, - Центр нацспротиву

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Окупанти створили фейкові суди, щоб депортувати нелояльних українців у віддалені райони РФ, - Центр нацспротиву
За прикладом окупованого Криму російські агресори планують за допомогою рішень фейкових судів на інших тимчасово захоплених територіях депортувати українців у віддалені райони РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру національного спротиву.

"На тижні окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила щодо створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тим, кого ворог підозрює в нелояльності за статтею "екстремізм", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що кожен суддя, який працюватиме на ворога, не уникне відповідальності.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    А в Україні "чесний суд" дає колаборанту, як запобіжний захід - домашній арешт з правом за допомогою відеозвернень проводити підривну діяльність. Скільки років і скільки життів потрібно, щоб перемогти у двобої з ворогом при такому розкладі?
  • Voc Vox
    это было запланировано с самого начала -выселить часть украинцев в Сибирь а часть уничтожить
  • Elvis2
    Цих працівників правосуддя як місцевих такя і заїзжих кацапських тільки підривати, в список цілей включити і членів їх сімей, любе оточення вплоть до двірників.
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