Окупанти створили фейкові суди, щоб депортувати нелояльних українців у віддалені райони РФ, - Центр нацспротиву

За прикладом окупованого Криму російські агресори планують за допомогою рішень фейкових судів на інших тимчасово захоплених територіях депортувати українців у віддалені райони РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Центру національного спротиву.

"На тижні окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій заявила щодо створення фейкових судів, які фактично необхідні для імітації судового поля. Кожне рішення такого суду є юридично нікчемним й за допомогою нього окупанти планують депортувати українців у віддалені райони. Так, суди будуть виносити вироки тим, кого ворог підозрює в нелояльності за статтею "екстремізм", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що кожен суддя, який працюватиме на ворога, не уникне відповідальності.

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