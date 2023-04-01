Протягом 1 квітня росіяни обстріляли 2 громади Сумщини, - ОВА
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Протягом дня росіяни здійснили обстріли територію Білопільської та Есманської громад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Есманська громада: ворог обстрілював громаду з САУ – 7 прильотів.
Білопільська громада: з території рф був обстріл громади з міномету – 29 прильотів. Також зафіксовано обстріл з АГС – 10 пострілів.
На щастя, без наслідків.
За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону"