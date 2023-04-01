Петиція до Кабміну із закликом не забороняти УПЦ МП зібрала понад 25 тис. підписів: питання опрацює Держслужба з етнополітики

Кабінет міністрів просять під час розробки законодавства підходити до "вирішення церковного питання" зважено і "не покладати провину окремих представників УПЦ (МП) на всю інституцію".

Авторка петиції Юлія Комінко закликає "під час юридичного вирішення питання з Українською Православною Церквою" (Московського патріархату. - Ред.) врахувати позицію патріотично налаштованих парафіян, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, віряни Української Православної Церкви, які підпишуть цю петицію, свідчимо про те, що:

— не маємо ніякої іншої земної Батьківщини, окрім України, і не посягали навіть подумки на зміну її територіальних кордонів.

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— не працювали ніколи, за жодних обставин, жодною мірою в інтересах будь-якої іншої держави, і тим більше держави-агресора.

— повністю засуджуємо напад російської федерації на нашу державу в 2014 році з подальшою анексією Криму, окупацією частини Луганської та Донецької областей, а також повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

— з болем дізнаємося про випадки співпраці окремих священнослужителів та вірян нашої Церкви з окупаційною владою та ніколи не змиримося й не підтримаємо тих, хто свідомо й добровільно пішов на колаборацію з ворогом, корегував вогонь проти наших захисників та бажав поразки нашій державі", - йдеться у документі.

Підписанти закликають не ототожнювати "злочини окремих громадян" з усією інституцією, вказують, що тавро "колаборантів" та "агентів ФСБ" деморалізує прихожан та "насправді може служити прихованим інтересам російської федерації щодо дестабілізації та роз’єднання українців в умовах війни".

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"Ми всередині Української Православної Церкви теж шукаємо виходи зі складної ситуації, що сталася, але розуміємо, що наявні протиріччя не можуть бути подолані так швидко, як нам би хотілося", - вказано у документі.

"Враховуючи, що порушені у петиції питання носять комплексний характер, Державній службі з етнополітики та свободи совісті доручено опрацювати їх та про результати поінформувати автора петиції та Кабінет міністрів України", - повідомляється у відповіді уряду.