Для підготовки до наступної зими необхідно потурбуватися про фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси, - Укренерго

Чотири ключові компоненти дозволять підготувати країну до наступної зими чи можливих ракетних атак.

Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми активно готуємося до наступної зими та приймаємо рішення, які дозволять захистити наші об’єкти. І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому, щоб захистити магістральну інфраструктуру та критично важливі енергооб’єкти", - повідомив він.

За словами Кудрицького, головними компонентами підготовки країни до наступної зими є: фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси.

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План компанії полягає у тому, щоб встигнути до наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист об’єктів, "тобто інженерні укріплення, та зробити підстанції більш стійкими до ворожих ударів".

"Окрім фізичного захисту об’єктів також це відновлення генерації - гідро, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими", - додав Кудрицький.

Він наголосив на важливості законтрактувати та привезти в Україну достатньої кількості обладнання, необхідного для ремонту мереж та електростанцій.

Також, за словами Кудрицького, важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції та мережі.

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"Ці ключові компоненти мають бути присутніми для того, щоб ми підготувалися і пройшли наступну зиму без таких стресів і таких масштабних відключень, які були минулого сезону", - підсумував очільник "Укренерго".