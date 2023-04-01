Росіяни у окупованій частині Запорізької області обмежують пересування українців, які не отримали паспорт РФ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо примусової паспортизації населення Запорізької області російськими окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Токмак, на блокпостах російські загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби без подальшої можливості заїхати в місто.

За відсутність російського паспорта погрожують громадянам України забороною в’їзду в місто. В свою чергу, представники фсб, під час обшуків помешкань погрожують місцевим громадянам України втратою роботи та проблемами з працевлаштуванням без російського паспорта".

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