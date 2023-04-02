США шукають альтернативи ATACMS для України, - Міллі

Сполучені Штати шукають варіанти далекобійних систем, які можуть передаватися Україні, оскільки поки ракети ATACMS постачатися не будуть.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю спеціалізованому виданню Defense One, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"З військового погляду, у нас відносно небагато ATACMS, і ми маємо переконатися, що у нас також є власні запаси боєприпасів. А дальність дії зброї - я думаю, що є деякі перебільшення щодо того, що може зробити ATACMS, а що ні... просто зараз ми не надаємо (Україні. - Ред.) ATACMS", - розповів Міллі.

За його словами, є інші системи, які можуть забезпечити ту саму далекобійність, що й ATACMS. "Тоді як використовуючи (реактивні снаряди. - Ред.) GMLRS можна зробити шість пострілів, використовуючи ATACMS - один. Хоч дальність ATACMS більша, але є й інші системи, які можуть мати таку ж дальність. Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити, і у британців є кілька систем. Отже, це ті речі, які ми розглядаємо, щоб дати їм трохи більше можливостей. Але зараз ми не надаємо ATACMS", - додав Міллі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США поки не надаватимуть Україні ракети ATACMS, їхню ефективність "дещо перебільшено", - Міллі

Утім, американський генерал не став виключати можливості постачання таких систем як ATACMS України в майбутньому. "Я б ніколи не прогнозував, що буде чи не буде розглядатися", - сказав генерал, говорячи про подальші кроки в військовій підтримці України.