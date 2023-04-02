Станція київського метро "Гідропарк" відновила роботу

1 квітня 2023 року у київському метрополітені відновила роботу станція "Гідропарк", яка була зачинена від початку повномасштабного вторгнення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.

Станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці "червоної" гілки метрополітену, тому вона буде закритою під час повітряних тривог задля безпеки пасажирів.

Рух поїздів червоною гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", а зеленою гілкою від станції "Сирець" до "Дружби Народів". Повз станцію "Дніпро" поїзди, як і раніше, слідуватимуть без зупинки.

Раніше мер Києва Віталій Кличко у телеграмі повідомляв про те, що станція метро "Гідропарк" запрацює з 1 квітня.

Він зазначив, що поки працюватиме вестибюль № 1, повз станцію "Дніпро" поїзди і надалі проходитимуть без зупинки.

Також Кличко наголосив, що оскільки станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, вона буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 квітня запрацює станція метро "Гідропарк", - КМДА