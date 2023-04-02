Дякую Швейцарії за відповідні рішення, - Зеленський про приєднання країни до 10-го пакету санкцій ЄС

Цього тижня Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакету Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що це важливо, коли нейтральні у військово-політичному сенсі держави все ж займають чітку моральну позицію до російського терору і до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах.

"Лише в єдності можемо зберегти мир як основу міжнародних відносин, і я дякую Швейцарії за відповідні рішення", - сказав Зеленський.

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Також президент зазначив, що цього тижня була низка позитивних новин для України. Так у межах ОБСЄ почалася робота над першим окремим міжнародним звітом. Він буде присвячений насильницькій депортації Росією українських дітей та спробам їх асиміляцій.

"Цей злочин Росії - один із найбільш цинічних та антилюдських злочинів нашого часу. Росія скоює його системно й прораховано, на державному рівні. Системною буде й відповідальність за нього. Відповідальність Росії як держави та всіх, хто причетний", - наголосив президент.

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