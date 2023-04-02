Авіація та артилерія ЗСУ протягом 1 квітня уразили 11 районів зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про авіаційні та артилерійські удар Сил Оборони по російських окупантах протягом 1 квітня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, a підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по зосередженню ворога, 2 ЗРК, станції РЕБ та складу боєприпасів, - Генштаб