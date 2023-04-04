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Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну. ФОТО

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Ексглава Держдепу США часів Дональда Трампа Майк Помпео 4 квітня відвідав Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Помпео зазначив: "Я щойно виїхав з України. Я бачив шкоду, яку завдало вторгнення Путіна. І мене надихнула хоробрість українського народу. Ясно одне: допомога Україні в припиненні цієї війни є основним інтересом Америки

Ексглава Держдепу зазначив: "Підтримка України – це не абстрактні ідеали на зразок "глобальної демократії", а зміцнення нашої національної та економічної безпеки".

На його думку, якщо Путін переможе у цій війні, то він  контролюватиме важливий експорт до США. І він буде планувати більш масштабну війну в Європі. Ми не можемо цього допустити.

"Український народ пережив невимовні страждання. Але вони витривалі. Вони не просять американських військ — лише нашої підтримки. Ми повинні дати це їм", - резюмував Помпео. 

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Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну 01
Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну 02
Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну 03
Допомога Києву в припиненні цієї війни є основним інтересом США, - Помпео відвідав Україну 04

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Victor Litarchuk
    На початку березня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал заявив, що українські чиновники попросили у Вашингтона 128 бойових літаків різних моделей: F-15, F-16 і F-18.

    Після цього група сенаторів від Демократичної та Республіканської партій США закликали Пентагон надати Україні F-16. Їхня ініціатива підкріплена оцінкою головнокомандувача збройних сил США та об'єднаних сил Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі генерала Крістофера Каволі. Він вважає, що надання Україні ******** зброї, зокрема винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність країни.
  • Mod Dom
    Так и погоны можно потерять! 😎
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