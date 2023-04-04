Російські Су-35 скинули дві авіабомби на с. Печенюги на Чернігівщині, - ОК "Північ"
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Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту Печенюги в Чернігівській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок і господарські будівлі. Як стало відомо, загоряння сталося внаслідок авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35", - зазначили в ОК "Північ".
За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби.
Про постраждалих інформації поки що не надходило.