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Російські Су-35 скинули дві авіабомби на с. Печенюги на Чернігівщині, - ОК "Північ"

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Російські Су-35 скинули дві авіабомби на с. Печенюги на Чернігівщині, - ОК "Північ"
Російська армія здійснила авіаудар по населеному пункту Печенюги в Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в с. Печенюги горить приватний будинок і господарські будівлі. Як стало відомо, загоряння сталося внаслідок авіаційного удару, який здійснили два російських Су-35", - зазначили в ОК "Північ".

За попередніми даними, винищувачі РФ скинули на населений пункт дві бомби.

Про постраждалих інформації поки що не надходило.

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Топ коментарі

  • Oresta Bartka
    Де українське ППО? Хіба ти не знаєш? Під асфальтом!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А де було українське ппо???
  • vigo
    Можливо, це були керовані бомби, що летять на десятки кілометрів.
    Іх запускають з висоти більше 10 км., не входячи в зону досяжності ППО…
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