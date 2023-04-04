У НАТО точаться дебати, чи не краще обмежитися гарантіями безпеки для України замість членства, - WSJ

Членство України в НАТО не на порядку денному. Альянс думає над тим, як продемонструвати підтримку Києва, не даючи конкретних обіцянок.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що ЗСУ - це єдина армія в Європі, яка не тільки успішно протистоїть повномасштабній агресії, а й завдає противнику серйозних поразок. У Києві вважають, що це дає Україні право на членство в НАТО. Прагнення України стати членом НАТО, ймовірно, посиляться ще більше у разі успіху контрнаступу ЗСУ, який, як прогнозують експерти, має відбутися навесні. Очікується, що лідери НАТО зіштовхнуться із сильним тиском президента Зеленського щодо вступу на саміті у липні.

Джерела видання кажуть, що якихось дій у НАТО, спрямованих на прийняття України, немає. Перш за все через те, що Україна перебуває у стані війни з Росією. Тобто, якби Украна отримала членство просто зараз, це б призвело до прямого конфлікту Альянсу з Росією, чого НАТО старанно уникає.

Також читайте: Зеленський привітав Фінляндію зі вступом в НАТО: Розраховуємо, що Вільнюський саміт наблизить і Україну до євроатлантичної мети

"У зв’язку з тим, що членство України знято з порядку денного НАТО, лідери обговорюють, яку втішну нагороду запропонувати, щоб продемонструвати підтримку та заохочення так, щоб з одного боку не дати зайвих обіцянок, а з іншого не дати російській пропаганді представити це, як перемогу. Який би пакет не прийняли на саміті у Вільнюсі, він ляже в основу відносин НАТО з Києвом на місяці чи роки", - пише видання.

За данними неназваних джерел дебати всередині НАТО зосереджені на тому, чи варто надати Україні чіткі та надійні гарантії безпеки, чи краще обмежитися розмитими; і на тому, чи варто концентруватися на формуванні довгострокових політичних зв'язків.

Видання додає, що Польща, Литва та Естонія виступають за надійні гарантії та ясну програму вступу України до НАТО, в той час як США, Німеччина і Франція, вважають, що краще зосередитися на проблемах тут і зараз, як то надання зброї та грошей.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг неоднаразово заявляв, що головною умовою вступу України до НАТО є перемога у війні.

Читайте також: У НАТО обговорюють, як допомогти Україні, поки вона не вступила до Альянсу, - FT