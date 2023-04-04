Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Верещук радить українцям виїхати з окупованих територій

8 51876
Верещук радить українцям виїхати з окупованих територій
Верещук радить виїхати з тимчасово окупованих територій до третіх країн або "підготуватися".

Про це  віцепрем’єр-міністерка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук написала у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ

"Українцям на ТОТ раджу або тимчасово виїхати до третіх країн або готуватися: що робити знаєте. Головне - берегти себе і дітей", - ідеться у повідомленні. 

Верещук також додала, що на ТОТ зараз "тривожно". "Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів. Але, це вже як вийде". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд працює над законопроєктом про правовий режим деокупованих територій, – Верещук

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • mrSmith
    Корова лицемірна
  • Ksenia VB
    Вже можна да ?
    Пригадую, як та курка на фоні вибухів запевняла, що то просто пустощі.
  • Alex Sav 8157c114
    виїхати на Чонгар? парасольку брати?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини