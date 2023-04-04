Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Ситуація складна, але контрольована, - Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті

5 78312
Ситуація складна, але контрольована, - Залужний розповів Міллі про ситуацію на фронті
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Залужного. 

"Розповів про обстановку на лінії фронту. Ситуація складна, але контрольована. Особливу увагу приділили питанню постачання озброєння і боєприпасів. Наголосили на важливості посилення системи протиповітряної оборони України. Обговорили майбутні кроки Збройних сил задля деокупації території нашої держави", - написав Залужний.

Співрозмовники домовилися про подальшу активну взаємодію. Залужний висловив подяку за послідовну підтримку України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні літаки F-16, - Залужний. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Сподіваюсь поговорили без пристуності крисячого писку.
  • Юрій Вінгорськи
    хоч одна людина є якій можна вірити....
    бо слуги, або мовчать, або крадуть, або брешуть, або своїми законами підривають моральний дух військовим...
  • ZoV KobZona
    Русский "человек".
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини