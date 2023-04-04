ООН засудила депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій

Рада ООН з прав людини на сесії у вівторок ухвалила чернетку резолюції, яка засуджує порушення Росією прав людини в Україні, зокрема, депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це йдеться у твіттері організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"#HRC52 |Проєкт резолюції A/HRC/52/L.41/Rev.1 щодо ситуації з правами людини в Україні, яка виникла внаслідок російської агресії, було ухвалено", - сказано у повідомленні.

За резолюцію проголосували 28 із 47 членів Ради ООН з прав людини, ще 17 - серед яких Індія та Казахстан - утрималися, двоє - Китай та Еритрея - проголосували проти.

Також читайте: ООН: Повне розмінування України коштуватиме 35,7 мільярдів доларів