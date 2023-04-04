Запрошення України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, - МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив невдоволення відновленням роботи Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Запрошення міністра закордонних справ України порушує принцип єдності союзників у межах НАТО, але ми візьмемо участь у зустрічі в дусі конструктиву", – заявив очільник угорської дипломатії.

Міністр додав, що Будапешт перестане блокувати зближення України з НАТО "тільки за умови, що українці повернуть угорцям Закарпаття права, якими вони користувалися до 2015 року".

Окремо Сійярто зазначив, що міністерська зустріч Альянсу має підкреслити, що "НАТО не бере участі у війні по сусідству з нами і що необхідно зробити все можливе, би запобігти прямому конфлікту між НАТО і Росією".

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приймеучасть в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО. Це буде перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Угорщина. Раніше для обходження угорського вето в НАТО проводили спільні зустрічі з Україною та Грузією. Наразі йдеться про проведення саме міністерської Комісії Україна-НАТО.