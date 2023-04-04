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Експрезидента США Трампа заарештовано

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Експрезидента США Трампа заарештовано
Колишній президент Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена в нижньому Манхеттені, де він був заарештований і перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред’явленням звинувачень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, хоча поки невідомо, чи буде зроблений його знімок. Далі його доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.

Очікується, що після арешту на Трампа не одягнуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прибув до Нью-Йорка, щоб постати перед судом

Топ коментарі

  • Nik Home 379c842c
    шо, страдаєш від шоку?

    цю гниду обісцяну посадять - і буде, падло, сидіти.

    Аби ще злочинницю Меркельшу на відбитки пальців і за ґрати - до таких же як вона...
  • Nik Home 379c842c
    кацап, пішов сам знаєш куди, подоляцьке ...
  • витя назар
    Чего бред? Арестовали за нарушения Закона
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