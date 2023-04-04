Експрезидента США Трампа заарештовано

Колишній президент Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттена в нижньому Манхеттені, де він був заарештований і перебуває під вартою поліції перед майбутнім пред’явленням звинувачень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців, хоча поки невідомо, чи буде зроблений його знімок. Далі його доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.

Очікується, що після арешту на Трампа не одягнуть наручники, оскільки він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

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