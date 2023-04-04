Судді з Рівненщини, якого підозрюють у хабарництві, та адвокату-посереднику повідомили про підозру, - НАБУ

4 квітня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру судді одного з районних судів Рівненщини, а також адвокату-посереднику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Відзначається, що дані особи були викриті на отриманні неправомірної вигоди. Кваліфікація дій судді – ч. 3 ст. 368 КК України, авдоката-посередника – ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

За даними слідства, служитель Феміди, діючи за попередньою змовою з адвокатом, просив громадянина надати 1100 дол. США за закриття справи щодо водіння в нетверезому стані, яка перебувала у нього на розгляді.

Одразу після отримання коштів їх було викрито.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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