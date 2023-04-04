Для вступу в НАТО Україна має зберегти суверенітет і незалежність, - Столтенберг

Щоб Україна отримала членство в НАТО, вона має зберегти та закріпити свій суверенітет. Києву із цим допомагають партнери.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції за результатами засідання Комісії Україна-НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша позиція щодо членства не змінилася: Україна стане членом Альянсу... Водночас ми всі усвідомлюємо, що для того, щоби досягти хоча би мінімального прогресу в цьому питанні, першим кроком має бути забезпечення того, щоби Україна зберіглася як суверенна незалежна нація. Тому партнери та союзники по НАТО надають безпрецедентний рівень підтримки, та продовжать робити це", - заявив Столтенберг.

Він додав, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцянку щодо членства.

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