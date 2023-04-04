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Готуємося до звільнення окупованих територій, - Зеленський подякував США за пакет військової допомоги

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Готуємося до звільнення окупованих територій, - Зеленський подякував США за пакет військової допомоги
Президент США Володимир Зеленський подякував народу та президенту США за пакет військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Вдячні США за новий масштабний пакет оборонної допомогиУкраїні у $2,6 млрд. Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку президента США й усього американського народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додаткові боєприпаси для Patriot і HIMARS, - США оголосили новий пакет допомоги для України на $2,6 млрд

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    шампури готуй, чепушило.... стільки горя у людей від тебе
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Краще б ти готувався їх нездавати! Але ж ''оман'', різні ''д'єрмаки''..
  • Перехватчик
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