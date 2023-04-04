Росії не має бути в Радбезі ООН, - посол США в ООН

Росії взагалі не має бути у Радбезі ООН, але вони є постійним членом, і США не можуть змінити це.

Про це заявила Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Коментуючи головування росії у Раді Безпеки ООН, Грінфілд сказала: "Росії взагалі не має бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом ради, і ми не можемо це змінити".

"Протягом цього місяця ми маємо намір взаємодіяти з Росією з низки важливих питань порядку денного Ради Безпеки, – додала вона. – Це не лише Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення своєї дезінформації, особливо коли тут буде їхній міністр закордонних справ Лавров".

"Наразі немає жодних планів щодо контактів з ним", - додала Грінфілд.

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