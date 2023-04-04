У певних країнах НАТО запевнили, що обговорять надання Україні F-16, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба отримав запевнення від деяких країн-членів НАТО, що у їхніх столицях буде обговорено питання передачі Україні винищувачів F-16.

Про це міністр сказав на брифінгу за підсумками засідання комісії Україна – НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Кулебу запитали, чи обговорювалась передача Україні винищувачів F-16, і чи є якась динаміка у цьому питанні.

"F-16 я обговорював на деяких двосторонніх зустрічах у Брюсселі. Обговорювання складалось з двох блоків. Перший – ми розвіяли деякі аргументи тих, хто каже, що надання Україні західних літаків – це занадто довго, занадто складно і майже неможливо з практичної точки зору", – сказав очільник МЗС.

По-друге, наголосив міністр, рішень немає, але він отримав сьогодні "запевнення", що з урахуванням наданої ним інформації про "набагато вищу готовність" України керувати цими літаками, ніж "дехто вважає", це питання буде обговорено в певних столицях з політичним керівництвом цих держав.

"Я ще раз кажу: це буде, просто це займе час. Але воно туди прийде природнім шляхом завдяки нашим спільним зусиллям", – додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки Захід вагається щодо передачі F-16, Україна втрачає пілотів, котрі могли б освоїти винищувачі, - The Telegraph