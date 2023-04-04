Російські партизани стверджують, що це вони стоять за ліквідацією пропагандиста Татарського

Відповідальність за ліквідацію російського пропагандиста Владлена Татарського взяв на себе рух "Національна республіканська армія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал організації "Роспартизан".

"Ми організували і здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого пропагандиста, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Дана акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим більше спецслужб", — йдеться в заяві.

Дарину Трепову, заарештовану за підозрою у вбивстві Татарського, у заяві назвали героїнею, але не підтвердили та не спростували прямо, що вона причетна до організації та виконання "акції".

"У той час, коли багато "опозиціонерів" писали пости у Фейсбуці і світили ліхтариками, вона боролася, ходила на акції і ризикувала своєю свободою, беручи участь у всіх опозиційних рухах, які тепер від неї відмовляються", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербургу внаслідок вибуху був ліквідований російський пропагандист Максим Фомін більш відомий як Владлен Татарський. Внаслідок вибуху ще 25 осіб дістали поранення. Підозрювану в ліквідації Татарського Дар'ю Трепову затримано, суд розглядає клопотання про арешт.

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