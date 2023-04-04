Новини

Російські партизани стверджують, що це вони стоять за ліквідацією пропагандиста Татарського

10 25264
Російські партизани стверджують, що це вони стоять за ліквідацією пропагандиста Татарського
Відповідальність за ліквідацію російського пропагандиста Владлена Татарського взяв на себе рух "Національна республіканська армія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал організації "Роспартизан".

"Ми організували і здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів і особисто проти відомого пропагандиста, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Дана акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку і не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим більше спецслужб", — йдеться в заяві.

Дарину Трепову, заарештовану за підозрою у вбивстві Татарського, у заяві назвали героїнею, але не підтвердили та не спростували прямо, що вона причетна до організації та виконання "акції".

"У той час, коли багато "опозиціонерів" писали пости у Фейсбуці і світили ліхтариками, вона боролася, ходила на акції і ризикувала своєю свободою, беручи участь у всіх опозиційних рухах, які тепер від неї відмовляються", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року в одному з кафе Санкт-Петербургу внаслідок вибуху був ліквідований російський пропагандист Максим Фомін більш відомий як Владлен Татарський. Внаслідок вибуху ще 25 осіб дістали поранення. Підозрювану в ліквідації Татарського Дар'ю Трепову затримано, суд розглядає клопотання про арешт.

Читайте також: Персональна відповідальність за смерть Татарського лежить на Путіні, - представник ГУР МО Юсов

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
  • govtva
    Дожили - российские партизаны уничтожили лугандонца.
  • Сеня Тузик
    Красовський у списку є?! Теж стерво мерзотне вже давно повітрям даремно дихає.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини