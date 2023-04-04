64% німців проти постачання Україні сучасних винищувачів, - опитування

Більшість німців виступає проти постачання сучасних винищувачів Україні.

Про це свідчать результати опитування Trendbarometer, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

64 відсотки опитаних заявили, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не повинен постачати Україні такі винищувачі. Лише 28 відсотків висловилися "за". Решта респондентів - 8 відсотків - відповіли "не знаю" або не захотіли давати відповідь.

Респонденти також розділилися у своєму ставленні до збільшення обсягів військової допомоги Україні. 49 відсотків вважають такі плани неправильними, натомість 47 відсотків - підтримують їх.

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Примітно, що між Східною та Західною Німеччиною існують значні відмінності у ставлення до цього питання: якщо на заході країни 51 відсоток висловився "за" збільшення військової допомоги, а 45 відсотків - "проти", то на сході 72 відсотки висловилися "проти" цих планів, і лише 24 відсотки - "за".

Найбільша частка прихильників збільшення військової допомоги Києву - серед виборців партії "Союз 90/Зелені" (78 відсотків), а найбільша частка противників - серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (91 відсоток).