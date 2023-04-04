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Путін збирає Радбез РФ - говоритимуть про окуповані українські території

13 09031
Путін збирає Радбез РФ - говоритимуть про окуповані українські території
Президент Росії Володимир Путін проведе 5 квітня засідання Ради Безпеки, де будуть розглянуті питання "забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки" на тимчасово захоплених територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про  це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

"Володимир Путін завтра проведе засідання Ради Безпеки, на якому будуть розглянуті питання забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки на території "Донецької та Луганської народних республік", а також Запорізької та Херсонської областей", – йдеться в заяві ЗМП.

Також анонсується, що очільник Кремля прийме вірчі грамоти у 17 новоприбулих послів іноземних держав, зокрема – США і ЄС.

Окрім того, у Путіна заплановані переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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Топ коментарі

  • Office Den Haag
  • Андрей Емельянов 5c51d2f6
    Нашо цього чмиря з великої літери писати, та його недокраїну!
  • Павел Иващенко 7734ba7e
    Може хтось з послів йому статуетку подарить?
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