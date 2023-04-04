Зеленського запросили на липневий саміт НАТО
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Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
У вівторок, 4 квітня, у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО Столтенберг розповів, що для стабільності Альянсу необхідна сильна та незалежна Україна.
"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому саміті у Вільнюсі в липні", - сказав Столтенберг.
Крім цього він зауважив, що Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні, що розпочала Росія.