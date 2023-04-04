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Зеленського запросили на липневий саміт НАТО

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Зеленського запросили на липневий саміт НАТО
Президента України Володимира Зеленського запросили відвідати липневий саміт НАТО, що відбудеться у Вільнюсі.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У вівторок, 4 квітня, у Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна - НАТО Столтенберг розповів, що для стабільності Альянсу необхідна сильна та незалежна Україна.

"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому саміті у Вільнюсі в липні", - сказав Столтенберг.

Крім цього він зауважив, що Україна доєднається до Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні, що розпочала Росія.

Також читайте: На комісії Україна-НАТО розпочнуть роботу над програмою співробітництва, - Столтенберг

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Вітаємо Фінляндію
  • Urs
    Україна очікує на запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі, - Стефанчук.
    Є запитання до ЗЕ хвойд:
    Чому зеленський не поїхав до Лондона на саміт НАТО у листопаді 2019? Навіть не послав жодного міністра?
    Чому не поновив заявку на отримання ПДВ?
    Відповідь в Оманській зраді буратіна.
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