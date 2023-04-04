Українські військові незабаром почнуть навчання на танках Abrams, - Пентагон

Навчання на танках М1-Abrams розпочнеться найближчими днями, США досі працюють над закупівлею потрібного для цього обладнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Навчання на Abrams ще не почалось. Ми досі працюємо над закупівлею обладнання... але я очікую, що це станеться відносно скоро", — сказав представник Пентагону під час брифінгу.

Загалом, за словами чиновника, з початку російського вторгнення минулого року Сполучені Штати підготували понад 7000 українських військових. США планують відправити в Україну 31 танк М1-А1 Abrams — це український танковий батальйон.

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