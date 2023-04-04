Провів спеціальний формат військової наради. Говорили про Бахмут та постачання боєприпасів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 квітня традиційно звернувся до співгромадян із відеозверненням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

Український президент зазначив: "Постійно на звʼязку з нашими командувачами, які протистоять державі-злу на полі бою.

Сьогодні відбувся спеціальний формат нашої військової наради. Генерал Сирський – щодо Бахмуту, головком, керівник ГУРу – щодо загальної воєнної ситуації. Міністерство оборони – щодо постачання боєприпасів та всього іншого за потребами наших захисників. Рішення вже виконуються.

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Увесь день готуємось і до міжнародних заходів, що заплановані на цей тиждень. Вони важливі, сміливі, амбітні. Як це є правилом для України.

Тримаємо під контролем внутрішню ситуацію. Зокрема, щодо духовної незалежності. Її теж гарантуємо. Зламати Україну – ані ззовні, ані зсередини – ні в кого не вийде.

Я дякую всім, хто в бою заради України! Авдіївка і Бахмут, Марʼїнка і Красногорівка, кожен гарячий напрямок... Я дякую вам, воїни! Дякую всім, хто допомагає Україні!

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Окремо відзначу сьогодні два рішення. США надають пакет оборонної підтримки на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Боєприпаси для "Хаймарсів", для ППО, для артилерії – те, що треба. Дякую, пане Президенте Байдене, дякую, Конгресе, дякую кожному американцю!

І друге рішення: сьогодні подовжено роботу Незалежної міжнародної комісії ООН, що розслідує російські злочини проти українців. Кожен такий міжнародно-правовий крок наближає рашистів до неминучої, справедливої відповідальності".

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