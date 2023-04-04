Шкодую, що змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї, - Клінтон

Експрезидент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", – сказав колишній президент США.

За словами Клінтона, він знав, що Владімір Путін, на відміну від його попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму – документа, який передбачав "безпекові запевнення" для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї.

"Вони (українці – ред.) боялися віддати її (ядерну зброю – ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", – підкреслив він.

Експрезидент США наголосив, що підтримка України з боку Заходу має залишатися непохитною.

"Я вважаю, що те, що зробив пан Путін, було дуже неправильним, і я вважаю, що Європа і Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну. Може настати час, коли український уряд повірить, що зможе досягти мирної угоди, з якою зможе жити, але я не думаю, що решта з нас повинні відмовлятись від підтримки", – сказав Клінтон.

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Як відомо, в січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду СРСР. У грудні того ж року Сполучені Штати також приєдналися до Будапештського меморандуму, яка передбачала зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України.