Протягом 4 квітня росіяни обстріляли 3 громади Сумщини, - ОВА

Сумська обласна військова адміністрація оприлюднила офіційну інформацію про обстріли території області російськими окупантами території області протягом 4 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської.

Краснопільська громада: внаслідок скидання 2 боєприпасів (типу ВОГ) за допомогою БПЛА по одному із сіл Краснопільської громади поранення отримала 1 цивільна особа і пошкоджено торгівельний заклад.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів.

Середино-Будська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл – 15 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки та лінію електропередач".

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