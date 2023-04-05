Надійними можуть бути лише колективні гарантії безпеки, - Зеленський про вступ Фінляндії до НАТО
"Сьогодні відбулась історична подія для нашого регіону, для всієї Європи, всієї євроатлантичної спільноти. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Альянс міцнішає на східному фланзі. Я вітаю весь народ Фінляндії та особисто пана Президента. З надійною гарантією безпеки – колективною гарантією", - сказав він у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "російська агресія однозначно доводить: лише колективні гарантії, лише превентивні гарантії можуть бути надійними".
"Саме про це ми завжди й говорили. Говорили й про швидкість – швидкість безпекових рішень має значення. Зараз бачимо, якою може бути швидкість процедур", - сказав він, додавши: "До речі, саміт НАТО цього року у Вільнюсі заслуговує бути достатньо амбітним. Що амбітніший той, хто береже свободу, то менше можливостей для агресії в того, хто хоче зла".
"Буде день, коли й для нашої країни безпека буде гарантована", - наголосив Зеленський.