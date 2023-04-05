Протягом 4 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога, 2 пункти управління та станцію РЕБ, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії Сил оборони по ворогу протягом 4 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника".