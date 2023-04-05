ЗСУ відбили понад 60 атак окупантів на чотирьох напрямках, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, - Генштаб

Російські війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 5 квітня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася чотириста шоста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетні та 47 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу "Шахед-136". 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору.

Читайте: Протягом 4 квітня авіація та артилерія ЗСУ уразили 7 районів зосередження ворога, 2 пункти управління та станцію РЕБ, - Генштаб

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

Російська Федерація і надалі використовує повітряний простір та територію Республіки Білорусь, її військову інфраструктуру.

Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Волфине, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе Харківської області і Новоселівське та Крохмальне на Луганщині.

Читайте: Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло громадян на Луганщині, - Генштаб

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них: Стельмахівка, Торське, Сіверськ, Роздолівка та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також, окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Богданівки, що на Донеччині. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, включаючи Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Новомаркове, Бахмут, Часів Яр, Григорівку, Іванівське, Північне та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. В той же час, ворог обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Новоданилівка, Оріхів, Щербаки, Малі Щербаки Запорізької області; Качкарівка, Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Дніпровське Херсонської області, а також місто Херсон.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 175 690 осіб (+530 за добу), 3627 танків, 2697 артсистем, 6999 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

У населеному пункті Мелітополь Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їхньої евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України.

У Великій Кардашівці Херсонської області, через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту, майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів.

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу "КУБ".

Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та станцію радіоелектронної боротьби противника.