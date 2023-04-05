Росіяни залякують жителів Мелітополя "евакуацією" до Росії, - Генштаб

У Мелітополі окупанти залякують жителів "евакуацією" до Росії та майбутнім наступом Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їхньої евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

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