Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до 6, загальний залп "Калібрів" може сягати 40 ракет, - ОК "Південь"

Російські окупанти збільшили кількість корабельного угруповання в Чорному морі до 15 одиниць, серед них 6 ракетоносіїв, загальний залп "Калібрів" може сягати 40 ракет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"На тлі активності ворожої авіації на південно-східному напрямку, збільшення корабельного угруповання в Чорному морі до 1️5️ одиниць, серед яких 6️ ракетоносіїв, 2️ з яких - підводні, може свідчити про надзвичайно високу загрозу ракетного удару. При максимальному спорядженні загальний залп "Калібрів" може сягати 4️0️ ракет", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в пошуках способів тиску на мирне населення України і уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських "новин", ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе.

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