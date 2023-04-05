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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 240 осіб (+550 за добу), 3629 танків, 2707 артсистем, 7005 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 5 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 240 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7005 (+6) од;
  • артилерійських систем - 2707 (+10) од;
  • РСЗВ - 532 (+4) од;
  • засоби ППО - 280 (+0) од;
  • літаків - 306 (+0) од;
  • гелікоптерів - 291 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6);
  • крилаті ракети - 911 (+0);
  • кораблі /катери - 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од;
  • спеціальна техніка - 299 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 240 осіб (+550 за добу), 3629 танків, 2707 артсистем, 7005 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Ювілей по ББМ!!!
  • Яр Холодний
    - Владимир владимирович! Говорят - Вы собираетесь отменять парад на 9 мая?
    - Да! Есть такая мысль...
    - А с чем это связано? С погодными условиями?
    - Нет Не хватает техники...
    - А вы у "хахлов" одолжите! У них трофейной полно!
  • Я ОДЕССИТ
    ББМ и арта - юбилеи, ещё одна рэб или рлс и будет юбилей по спецтехнике... а арта вообще не перестаёт радовать ежедневно
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