Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 176 240 осіб (+550 за добу), 3629 танків, 2707 артсистем, 7005 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 5 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 176 240 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;
- танків / tanks ‒ 3629 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7005 (+6) од;
- артилерійських систем - 2707 (+10) од;
- РСЗВ - 532 (+4) од;
- засоби ППО - 280 (+0) од;
- літаків - 306 (+0) од;
- гелікоптерів - 291 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2283 (+6);
- крилаті ракети - 911 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од;
- спеціальна техніка - 299 (+1).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.