Військові РФ за минулу добу 6 разів обстріляли Херсон, по області випустили 299 снарядів, поранено 3 людини, - ОВА
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Минулої доби окупанти здійснили 50 обстрілів Херсонщини, сам Херсон обстріляли 6 разів.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів.
Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів. Є влучання у житлові квартали населених пунктів області, будівлю школи та приватного підприємства.
Три людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 64 особи.