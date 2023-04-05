Трампа звільнили з-під арешту. Наступне засідання - в грудні

Колишнього президента США Дональда Трампа звільнили з-під арешту, і він повертається з Нью-Йорка до свого маєтку у Флориді. Наступне засідання суду в його справі заплановане на грудень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

Трамп вилетів з Нью-Йорка до Флориди. Очікують, що після повернення він звернеться до своїх прихильників із промовою.

Наступне засідання за особистої участі Трампа заплановане на 4 грудня 2023 року. До 8 серпня адвокати Трампа можуть підготувати свої клопотання. Сторона звинувачення має відреагувати на них до 19 вересня.

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Адвокат Трампа Джим Трасті каже, що сподівається: вони зможуть зупинити справу.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Велике журі Мангеттену ухвалило висунути кримінальне обвинувачення Трампу через таємні грошові виплати порнозірці за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.

Обвинувальний висновок не розсекречено. Він став результатом розслідування окружного прокурора Мангеттену, який вивчав правомірність виплати 130 тис. доларів порнозірці через колишнього адвоката Майкла Коена.

4 березня Трампу офіційно пред’явили звинувачення за 34 пунктами та заарештували. Він не визнав своєї провини за жодним обвинуваченням.