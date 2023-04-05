Минулої доби росіяни вбили 4 цивільних на Донеччині, ще 11 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
4863
Минулої доби, 4 квітня, російські окупанти вбили 4 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 4 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 в Ласточкіному та 1 у Красногорівці.
Ще 11 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.