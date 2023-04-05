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Держдеп США: Україна в майбутньому - сильна та незалежна демократія

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Держдеп США: Україна в майбутньому - сильна та незалежна демократія
Сполучені Штати продовжуватимуть допомагати Україні у боротьбі з російської агресією.

Про це Держдеп США заявив після зустрічі в Брюсселі держсекретаря Ентоні Блінкена та глави МЗС Дмитра Кулеби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Держсекретар підтвердив підтримку з боку Сполучених Штатів співпраці Україна-НАТО, а також довгострокову прихильність розбудові обороноздатності України та можливостей стримування", - зазначили американські дипломати.

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У зовнішньополітичному відомстві також вказали, що Блінкен і Кулеба обговорили, зокрема, подальшу військову допомогу від Вашингтона для Києва.

"Держсекретар підкреслив важливість майбутнього України як сильної, незалежної та демократичної країни", - додали у Державному департаменті США.

Як повідомлялося, Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 2,6 мільярда доларів.

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Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    До тих пір поки кожен не почне воювати з беззаконням та бюрократією безкомпромісно всередині країни, як воїни ЗСУ з москалями - нічого не буде.
  • Tychus Findlay
    Так вони ж делеговані 73%-ми мудрого народу. Шо з ним робити? Влада - це віддзеркалення стану суспільства.
  • Trevo Trow
    Єрмак, Зеленський, Арахамія, Резніков - аж мівіною подавилися від такого заголовка.
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